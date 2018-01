Icardi tranquillizza l'Inter: "Obiettivo 100 gol". Ma Sampaoli: "Il Real lo tenta" Motivi privati dietro al criptico post di lunedì

30 gennaio 2018

Aveva spaventato tutti i tifosi interisti con un post su Instagram davvero criptico: "Dire addio significa crescere", con un "ciao ciao" che aveva scatenato voci di mercato pazzesce, da Milano a Madrid. Ma Mauro Icardi resta all'Inter, senza alcun dubbio. Non si muove, almeno per ora: oltre alle conferme raccolte nelle ore successive al post e al chiarimento dell'Inter, ecco che in mattinata l'attaccante ha postato su Instagram due stories sponsorizzate dal produttore delle sue scarpe con un numero eloquente: "100". Messaggio eloquente, con il centravanti voglioso di raggiungere al più presto il traguardo dei 100 gol in Serie A, dal momento che è fermo a 99. E anche ulteriori verifiche hanno fatto propendere per le "motivazioni private" il significato del post incriminato. Tutto rientrato: Mauro resta all'Inter.







Potrebbero esserci delle questioni coniugali? Questo non è dato saperlo. Mauro e Wanda Nara sono da poco rientrati da una vacanza da soli alle Maldive, dove non hanno lesinato di dimostrare il proprio amore. In questi giorni Wanda non è a Milano: è volata in Argentina per presenziare ad alcuni spettacoli televisivi.

SAMPAOLI: "MAURO È TENTATO DAL REAL MADRID" Intanto dalla Spagna rimbalzano le parole di Sampaoli, ct dell'Argentina. Intervistato da As il tecnico ha svelato che l'interesse del Real Madrid per Icardi è concreto: "So che è vicino al Real Madrid: il Real lo osserva e lui è tentato di andare". Parole importanti, che riaprono la questione cessione. In realtà Icardi ha una clausola da 110 milioni di euro attivabile solo dall'1 luglio al 15 luglio 2018. Vedremo se prima dell'estate l'Inter adeguerà il contratto alzando ulteriormente la clausola.



Sampaoli ha anche parlato dell'eventuale convocazione di Maurito ai Mondiali: "Potrebbe stare fuori? È il bel problema di avere un così vasto patrimonio di attaccanti, ognuno di loro sta vivendo un buon momento. Ho parlato con Icardi e gli ho detto quello che sto dicendo a tutti: di non rilassarsi, che se starà bene sarà convocato".

