Icardi e il gol, l'Inter aspetta il suo bomber: una doppietta nell'ultima vittoria contro il Toro

23/08/2018

L'Inter aspetta Nainggolan, cui in pratica ha dovuto rinunciare per tutta l'estate, ma soprattutto aspetta i gol di Mauro Icardi. Dopo aver steccato la prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo insieme a tutto il resto della squadra - ed essersi divorato nel primo tempo un gol facile facile per un bomber come lui - Maurito è chiamato a dare la scossa contro il Torino nell'esordio a San Siro. L'Inter ha bisogno dei colpi vincenti del suo capitano.

Tre punti per far dimenticare il clamoroso flop della prima uscita. Vietato fallire in un San Siro che si annuncia pieno come per tutte le grandi occasioni. E contro i granata la squadra di Spalletti ha subito l'occasione di far vedere alle rivali che la sconfitta del Mapei Stadium è stato solo un episodio. "Contro il Torino siamo pronti a rifarci", ha detto Lautaro Martinez, che con Icardi nel pre-campionato ha fatto vedere ottime cose. L'ultimo successo dell'Inter contro il Torino in Serie A è firmato proprio da una doppietta di Maurito: era il 26 ottobre 2016, 2-1 nerazzurro. L'argentino aprì le marcature poi segnò il gol del sorpasso nel finale dopo il pareggio di Belotti. Nello scorso campionato il Toro costrinse l'Inter al pareggio casalingo: ci pensò Eder a evitare il ko rispondendo alla rete granata di Iago Falque.

LE STATISTICHE DI INTER-TORINO - Il Torino ha vinto tre delle ultime sette partite di campionato contro l'Inter (2N, 2P), dopo una serie di sei pareggi e 15 successi nerazzurri.



- L'ultimo successo dell’Inter contro il Torino in Serie A è arrivato nell’ottobre del 2016, grazie a una doppietta di Mauro Icardi. -



- Il Torino ha segnato almeno un gol in tutti gli ultimi quattro incontri esterni di Serie A contro l’Inter – i granata non hanno mai trovato la rete in cinque partite di fila al Meazza contro i nerazzurri nella competizione.



- L’Inter ha perso le ultime due partite disputate a San Siro nella scorsa Serie A: solo quattro volte i nerazzurri hanno perso più gare interne consecutivamente nella storia del massimo campionato.



- Nella sua storia in Serie A, solo quattro volte il Torino ha perso entrambe le prime due partite stagionali – la più recente nel 2002/03, anno della retrocessione.



- Solo una volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha perso entrambe le prime due partite stagionali, nel campionato 1983/84.



- Nella prima giornata il Torino ha trovato la sconfitta nonostante abbia effettuato quattro tiri in porta – nella stagione 2017/18 i granata non avevano mai perso un match in cui avevano centrato lo specchio con almeno quattro conclusioni.



- Sono 49 le presenze di Walter Mazzarri sulla panchina dell’Inter in Serie A – contro i nerazzurri ha vinto solo il 22% (quattro su 18) degli incontri di campionato da allenatore, compreso l’unico da tecnico del Torino.



- Nelle cinque partite di Serie A giocate al Meazza contro il Torino, Mauro Icardi ha preso parte attiva a quattro reti: tre gol e un assist.



- In otto incontri di campionato contro l’Inter, Andrea Belotti ha realizzato solo due reti: entrambe però sono arrivate proprio a San Siro.

