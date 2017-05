Gabigol... in love. Con la sorella di Neymar

5 maggio 2017

Gabigol fa centro. Non in campo ma in amore! L'attaccante brasiliano, che all'Inter continua a non trovare spazio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mentre a Barcellona bacia una bionda. Che un giocatore - e che giocatore - l'ha già in famiglia. La donna è infatti la sorella di Neymar, Rafaella Beckran.