Ecco la giovane Inter: c'è l'accordo per Pellegri e Salcedo

28 giugno 2017

L'I nter è pronta a fare un pesante investimento su due gioiellini classe 2001 : con il Genoa , infatti, è stato trovato l'accordo per il trasferimento in nerazzurro degli attaccanti Pietro Pellegri e Anthony Salcedo Mora . Operazione da circa 60 milioni visto che per il primo verranno sborsati 15 milioni subito (più altrettanti di bonus) e per il secondo 5 subito e altri 25 con i bonus. Entrambi potrebbero restare in rossoblu almeno una stagione.

La maxi trattativa è in via di definizione ma tra i due club pare siano rimasti da limare soltanto i dettagli. Pellegri ha segnato la sua prima rete in Serie A, che ha coinciso anche con il suo debutto da titolare, contro la Roma all'Olimpico nell'ultima di campionato, la gara che ha sancito l'addio di Francesco Totti. Salcedo è nato a Genova ed è di nazionalità italiana.



I 15 milioni di euro (più altrettanti di bonus) che i nerazzurri sono pronti a investire subito per Pellegri, ne farebbero l'Under 16 più pagato di sempre: il trasferimento più costoso per un giocatore di quell'età, infatti, era stato fino ad ora quello di Theo Walcott che nel 2005 finì all'Arsenal per 10,5 milioni di euro.