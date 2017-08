Dybala-Icardi, la Serie A balla il tango

27 agosto 2017

Giovani, belli e talmente bravi da mascherare le crepe stagionali di Juventus e Inter. Se Allegri e Spalletti sono a braccetto in testa alla classifica, il merito va soprattutto a loro due, a Paulo Dybala e Mauro Icardi. Sulle loro giovani spalle c'è tutto il peso di questo inizio stagione delle due eterne rivali. Goleador implacabili, ma soprattutto inaspettati leader: i compagni, nei momenti di difficoltà, si affidano a loro e vengono ripagati alla grande. Allo juventino il 10 sulle spalle non sembra proprio pesare. Sei gol in tre partite (Supercoppa italiana compresa), prima tripletta in Serie A che è valsa il raggiungimento di quota 50 nella massima serie, ma anche numeri di alta qualità, aperture e recuperi. Insomma, quando è tra i suoi piedi la palla è in cassaforte.



Di palloni ne tocca molto meno, ma i suoi finiscono quasi sempre in fondo al sacco. Non aveva mai segnato alla Roma all'Olimpico e ha anche sfatato questo tabù, andando a segno per la prima volta in entrambe le prime due partite di campionato. Due doppiette d'autore (17 in maglia nerazzurra) che fanno di Mauro Icardi l'uomo copertina della nuova Inter di Spalletti. All'Olimpiaco il nulla per 43', devastante tra il 67' e il 77', con due gol e un'occasione sprecata. Letale in area di rigore, sia di piede che di testa (chiedere alla Fiorentina), ora Maurito volerà in patria per rispondere alla convocazione di Sampaoli carico come una molla. Avversari in Serie A, uniti dalla maglia albiceleste. E Sampaoli, con Messi e un duo così si sta già fregando le mani...