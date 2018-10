Difesa blindata, Brozovic e Icardi: la spina dorsale di un'Inter bella ed efficace

30/10/2018

Una difesa che non prende gol, un centrocampo che ha trovato il suo leader indiscusso, un attacco (o meglio, un attaccante) che fa il proprio dovere, cioé segna. Regole elementari, basiche, che spiegano però nella loro essenzialità il secondo posto dell'Inter, quei 22 punti figli di un ultimo mese e mezzo di costante crescita e di sei vittorie consecutive che hanno raddrizzato un inizio di stagione storto: 4 punti nelle prime 4 giornate, 18 nelle successive.



Una difesa blindata, si diceva. Bene, ecco i dati: 6 reti subite in totale, meno di qualunque altra squadra di Serie A, di cui 4 tra Sassuolo, Torino e Parma nei primi 360 minuti di campionato. Poi solo Fiorentina e Spal sono state capaci di superare Handanovic. Cambiano i protagonisti (Spalletti ha alternato i tre centrali - Skriniar, De Vrij e Miranda - così come i suoi esterni di fascia) ma la retreguardia nerazzurra è da metà settembre un bunker quasi impenetrabile.



E poi il centrocampo e il suo leader: Marcelo Brozovic. Il croato corre, lotta, imposta, segna: macina più chilometri di tutti ma riesce a non perdere quella lucidità che ne sta facendo uno dei migliori registi in Europa. Con Icardi è l'uomo fondamentale di questa Inter. Già, con Icardi! Che dire del capitano? Beh, da quando ha trovato il gol non si è più fermato: dalla Fiorentina in poi è andato sempre a segno (quando ha giocato, visto che col Cagliari ha riposato), con un parziale di 6 reti in 4 partite, tutte ovviamente decisive.



In buona sostanza, funziona la spina dorsale e funziona allora tutta la squadra, tanto da permettere a Spalletti di poter rinunciare (si fa per dire) a Nainggolan, superare indenne le pause di Perisic o rispolverare con buon esito addirittura il dimenticato Joao Mario. Tutto questo perché l'Inter di oggi ha una sua fisionomia, un suo carattere, una sua consolidata personalità e, non ultimo, un gioco non solo efficace ma anche piacevole.