Dalla Spagna: "Accordo Inter-Barcellona per Deulofeu"

24 dicembre 2017

Gerard Deulofeu potrebbe tornare a Milano a gennaio: stavolta però l'ex milanista arriverebbe a vestire la maglia dell' Inter . Secondo la stampa spagnola i nerazzurri avrebbero l'accordo col Barcellona per l'esterno classe '94. L'affare si dovrebbe concretizzare per 30 milioni con l'aggiunta di una clausola anti-Real Madrid per il giocatore che potrebbe riguardare anche Icardi, che i blaugrana vogliono tenere lontano dalle mire di Perez.

A riportare la notizia è il portale El Gol Digital secondo cui il Barcellona sarebbe disposto ad andare incontro alle richieste nerazzurre per Deulofeu (e del giocatore stesso, alla ricerca di maggior spazio) in cambio di un accordo "a danno" del Real che prevede l'impossibilità per lo spagnolo di finire a Madrid. Divieto simile a quello che dovrebbe valere anche per Icardi, già finito sotto la lente d'ingrandimento delle merengues.



Deulofeu è stata una delle sorprese della Serie A della scorsa stagione sotto la guida di Montella e per Spalletti potrebbe essere quel rinforzo di cui le ultime due sconfitte dell'Inter hanno mostrato la necessità. In attacco, infatti, l'ex Everton può giocare sia a destra sia a sinistra ed è abilissimo nel saltare l'uomo e creare superiorità. Proprio quello che è mancato ai nerazzurri nelle ultime uscite. L'affaire Deulofeu, dunque, potrebbe portare alla squadra quella brillantezza e quell'imprevedibilità di cui si sono perse le tracce nelle ultime settimane e potrebbe rappresentare una vera e valida alternativa al gioco statico messo in campo dai nerazzurri. In questa stagione in blaugrana l'ex milanista ha collezionato 16 presenze tra campionato, Champions, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna a cui ha aggiunto due gol e tre assist.