Crisi Inter, la squadra si è persa: zero motivazioni e Pioli in partenza

1 maggio 2017

E' proprio la mancanza di stimoli, prima ancora che un deficit fisico e tecnico, il grande problema dell'ultimo periodo. Dopo la vittoria con l'Atalanta, il pari col Torino e i due ko contro Sampdoria e Crotone hanno definitivamente allontanato i nerazzurri dalla zona Champions e, automaticamente, allenatore e società hanno subito spostato ogni attenzione sull'Europa League, obiettivo che però non sembra stuzzicare il gruppo.



Nelle ultime settimane si è vista una squadra poco concentrata, a tratti svogliata, superficiale. Non si spiega in altro modo il derby buttato dopo un secco 2-0 nel primo tempo o le quattro reti prese a Firenze in poco più di un quarto d'ora. Anche ieri, contro il Napoli, l'Inter ha fatto fatica a rimanere costante nel corso del match, che comunque ha evidenziato una differenza sostanziale tra la squadra di Sarri e quella di Pioli, la cui conferma è ormai un'ipotesi alquanto remota.



Le ultime quattro partite - contro Genoa, Sassuolo, Lazio e Udinese - non sono proibitive per i nerazzurri, che hanno così la possibilità di salvare in extremis una stagione al momento completamente fallimentare. Oggi, però, la sensazione è che questo gruppo abbia ormai mollato e sia già in vacanza, un po' come ieri Nagatomo e la settimana precedente l'intera fase difensiva. Ed è soprattutto in queste situazioni che la grande solidità di una società dovrebbe emergere.