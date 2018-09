Corsa Champions, Juve e Napoli irraggiungibili: Inter, Milan, Roma e Lazio vanno a rilento

17/09/2018

L'Inter, che dopo un mercato importante sembrava in pole per il ruolo di vice Juventus, ha collezionato quattro punti in altrettante gare, con già due sconfitte (contro Sassuolo e Parma) e una valanga di incertezze. La differenza con la passata stagione, per ora, è clamorosa: nel 2017, infatti, Spalletti partì a punteggio pieno con 12 punti conquistati. Alla pari con i nerazzurri al momento c'è il Milan, che col pareggio di Cagliari è salito a quattro ma ha ancora una gara da recuperare (contro il Genoa) e potenzialmente potrebbe salire a sette. In ogni caso i punti, anche in questo caso, sarebbero comunque meno rispetto alla passata stagione, quando Montella partì con 9 punti nelle prime quattro.



Anche le romane viaggiano con il freno a mano tirato, nonostante il percorso delle due sia stato sin qui molto diverso. La Roma dopo l'esordio vincente a Torino ha avuto una flessione notevole con due punti in tre partite. Di Francesco un anno fa ne aveva collezionati sei con un match in meno, visto che i giallorossi dovevano ancora recuperare la partita con la Sampdoria. Una differente lettura riguarda invece la Lazio, partita con due ko consecutivi contro le due big (Napoli e Juve). I biancocelesti (anche loro la scorsa stagione partirono meglio con 10 punti) sono stati bravi a ripredersi e gli ultimi due successi hanno permesso alla squadra di Inzaghi di mettersi davanti a tutte le altre rivali per la Champions, che scatta proprio questa settimana. Un elemento in più - l'impegno infrasettimanale - che in qualche modo potrebbe influenzare una corsa che, al momento, sembra più che altro una camminata nemmeno così intensa.