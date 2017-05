Corruzione del Koi: Thohir estraneo ai fatti

2 maggio 2017

Buone notizie per l'Inter, visto che è stata chiarita la posizione di Erick Thohir, risultato estraneo ai fatti di corruzione del Koi (Comitato Olimpico Indonesiano) in relazione all'organizzazione degli Asian Games. A riferirlo sono i media indonesiani, che riportano anche le dichiarazioni del Dipartimento per le Relazioni Pubbliche della Polizia Indonesiana: "Dai risultati delle indagini non c'è coinvolgimento di Thohir".