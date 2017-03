Corruzione al Koi, Thohir: "Se ho sbagliato, pronto ad andare in cella"

7 marzo 2017

Il caso Koi tiene banco in Indonesia e l'eco delle accuse inizia ad arrivare anche in Italia. Gli inquirenti stanno cercando di far luce su quanto è accaduto. Al momento non sono ancora chiari i contorni della vicenda. L'unica cosa certa è che gli investigatori hanno contattato i tre sospetti e hanno fatto sapere che parleranno presto con alcuni membri del Comitato, tra i quali lo stesso Erick Thohir. Una situazione delicata, che rischia di interferire con l'organizzazione degli Asian Games 2018. "Questa situazione non deve essere chiaramente strumentalizzata a livello politico, ma se mi sto sbagliando sono disponibile ad andare in prigione", ha spiegato Thohir a Jakarta riferendosi alla situazione in atto.

In serata poi è arrivato un comunicato dell'Inter: "In relazione alle notizie divulgate dai mezzi di informazione in queste ore, la Società informa che nei confronti del presidente Erick Thohir non è in corso alcuna indagine. Erick Thohir è pronto a prestare la massima collaborazione all'Anti-corruzione indonesiana in qualità di presidente olimpico indonesiano".