Contatto Iuliano-Ronaldo, venti anni dopo: ancora ruggini e veleni

26 aprile 2018

Dal 26 aprile 1998 sono trascorsi venti anni, ma i tifosi nerazzurri e bianconeri ricordano benissimo il contatto in area tra Iuliano e Ronaldo in Juve-Inter. Uno degli episodi più controversi della storia recente del calcio italiano, che ancora oggi suscita aspre polemiche e discussioni. Soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Ceccarini, l'arbitro che non fischiò il rigore, e la dura replica di Gigi Simoni. "Il mio errore fu non fischiare il fallo del brasiliano!", ha spiegato l'ex direttore di gara dopo un silenzio durato 20 anni. "Irriverente e comico", ha risposto l'ex tecnico nerazzurro.