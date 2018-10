Contatto Inter-Marotta: Zhang jr vuole l'ormai ex Juve

03/10/2018

Dalla Juve all'Inter. Beppe Marotta potrebbe aver già trovato la sua nuova squadra dopo l'addio ai bianconeri . Stando a quanto rivelato da Tuttosport, infatti, lunedì ci sarebbe stato un incontro in Lega tra l'ormai ex dirigente bianconero e Steven Zhang. Dopo la riunione ufficiale in via Rosellini, il figlio del proprietario della Beneamata e uomo di collegamento tra Suning e Milano, si sarebbe detto entusiasta del faccia a faccia con Marotta e avrebbe accelerato i tempi per chiudere l'accordo.