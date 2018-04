Carica Joao Mario: "L'Inter sta bene, vogliamo vincere il derby"

8 ottobre 2017

Joao Mario avvisa il Milan in vista della stracittadina e carica i nerazzurri. "Il derby è una partita molto speciale - ha spiegato a Premium Sport -. Stiamo bene e vogliamo vincere in casa. Speriamo che i tifosi possano aiutarci". "Rispetto allo scorso anno è cambiata l'organizzazione - ha aggiunto il portoghese -. Spalletti è stato determinante, sta facendo bene il suo lavoro e per noi è una forza in più".