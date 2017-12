Calcio amarcord: riviviamo Inter-Lazio 3-5 del 18 ottobre 1998

28 dicembre 2017

Campionato '98/'99, quello che senza l'infortunio di Batistuta chissà come sarebbe finito per la Fiorentina. Quinta di campionato, 18 ottobre 1998, Inter imbattuta a San Siro da otto mesi, Baggio e Ronaldo infortunati e non disponibili. Che tempi, quelli dei nerazzurri di Simoni. Al Meazza una Lazio vogliosa di vendicare la sconfitta nella finale di Coppa Uefa a Parigi. E allora una rumba di gol, propiziati dalle punizioni incredibili di Mihajlovic. Gol di Salas, pari favoloso di Winter, poi le reti di Conceiçao (due), Mancini e Nedved per un 1-5 severissimo per l'Inter. Nel finale la doppietta di Ventola, a sigillare un 3-5 pirotecnico, spettacolare e amaro per nerazzurri.