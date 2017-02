Bologna-Inter, la conferenza di Pioli in diretta

17 febbraio 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Medel e Miranda diffidati in vista della Roma, cambieranno le sue scelte?

Sono preoccupato solo del Bologna. Devo mettere in campo la migliore formazione possibile per conquistare i tre punti



Banega è recuperato e può giocare nei due di centrocampo?

Si è allenato con la squadra e se domani farà altrettanto sarà disponibile per domenica. Per me Ever è più portato a giocare davanti piuttosto che in maniera difensiva, e sta facendo bene. E' bravo a giocare tra le linee avversarie e smarcare i compagni



Sarà ancora difesa a tre?

Abbiamo trovato solidità con entrambe le difese. Quando attacchiamo avremo un modulo, quando difendere un altro



C'è il rischio di sottovalutare il Bologna?

E' vero che in casa vengono da due risultati cattivi, ma la classifica se la sono costruita in casa. Abbiamo già avuto difficoltà contro di loro anche in Coppa Italia e ci stiamo preparando per giocare al meglio



Il vero snodo della stagione sarà Inter-Roma?

No, sono tutte le partite e tutti gli allenamenti. Lavoriamo insieme da poco ed è inevitabile che ci siano situazioni in cui migliorare. Dobbiamo continuare il nostro momento positivo



Che ricordo ha del suo periodo a Bologna?

Ho buonissimi ricordi che mi legano alla città. Domenica saremo avversari ma c'è sempre stata stima reciproca. Devo pensare a come vincere la partita



Un passo falso a Bologna precluderebbe tutto?

Io sono ottimista e penso sempre in positivo. Ogni stop sarebbe difficile, ma noi vogliamo continuare a spingere



Voi e il Bologna vi siete lamentati degli arbitri: ci sarà un ritorno negativo?

Io ho parlato solo dopo la Juventus e una volta sola. Noi dobbiamo concentrarci per fare una buona partita e spero che anche Mazzoleni faccia una buona gara



Joao Mario è migliorato come recuperatore di palloni?

Quando perdiamo palla dovremo essere bravi a recuperarla subito. Dovremo giocare semplici ed essere efficaci. Molto dipende dalle posizioni in campo di tutti piuttosto che del singolo