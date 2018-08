Bobo Vieri: "Moratti per me vale zero"

29/08/2018

"Massimo Moratti? Vale zero. Non ho più avuto modo di parlare con lui, non mi interessa". Lo ha detto l'ex giocatore Christian Vieri, rispondendo su Instagram alle domande dei tifosi. "L'Inter non mi ha fatto mai niente, al contrario della gente che la gestiva - ha proseguito Vieri, con riferimento alla vicenda del pedinamento ai suoi danni -. Pensavo di chiudere la carriera in nerazzurro, ho amato veramente l'Inter". "Mi manca San Siro, lì ho dato tutto. Come abbiamo fatto a perdere il 5 maggio? Me lo chiedo ancora", ha concluso Vieri su Instagram.