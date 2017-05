Argentina, Sampaoli convocherà Icardi per le amichevoli di giugno

16 maggio 2017

Il momento no con l' Inter , con tutti i dubbi che ne fanno da contorno, da un lato. La convocazione in Nazionale, data ormai per certa negli ambienti vicino all'Albiceleste, dall'altra. Mauro Icardi 'allontana' le difficoltà nerazzurre pregustando il ritorno in campo con la maglia dell' Argentina : Maurito, salvo clamorose sorprese, sarà infatti nella lista dei convocati del ct Sampaoli (ct in pectore) per le amichevoli di giugno contro Brasile e Singapore.

Il 9 giugno in Australia contro il Brasile, il 13 a Singapore contro la nazionale di casa. Dovrebbero essere questi i due appuntamenti che segneranno il ritorno in campo di Icardi con la maglia dell'Albiceleste (Maurito fu convocato una prima volta nell'ottobre del 2013 dall'allora ct Sabella, facendo il suo esordio nei minuti finali della sfida contro l'Uruguay).



Per ora si tratta di anticipazioni, la certezza arriverà solo con la lista che il ct Sampaoli (ct in pectore, manca infatti ancora l'ufficialità della sua nomina) diramerà nel fine settimana. O meglio - proprio per quanto appena scritto - con la lista che la AFA (la Federazione argentina) comunicherà secondo direttive Fifa entro il 19 maggio: un elenco che non potrà vedere ancora la firma di Sampaoli che sabato sarà chiamato a onorare il suo ultimo impegno con il Siviglia con la sfida contro l'Osasuna che segnerà il suo passo d'addio.



Forma o non forma, ufficialità o non ufficialità, altri dubbi pare non ce ne siano: complice anche le assenze di Higuain e Dybala, questa volta non dovrebbero esserci brutte sorprese per il capitano dell'Inter.