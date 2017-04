Argentina, Maxi Lopez: "Ecco perché Icardi non viene convocato"

18 aprile 2017

C'è chi ci sia qualcosa che va oltre l'aspetto tecnico è palese. Edgardo Bauza, esonerato la scorsa settimana da ct dell'Argentina, non ha considerato Icardi in tutta la sua gestione e per il capitano dell'Inter restano con la maglia della nazionale i sette minuti giocati nell'ottobre del 2013. Un rapporto tormentato coi ct, le parole sempre dure di Maradona e - ultima in ordine temporale - una foto di Maxi Lopez con gli amici-fratelli Mascherano e Messi, hanno svelato qualcosa di più sui motivi delle mancate chiamate.



Illazioni a cui lo stesso Maxi Lopez, protagonista suo malgrado della vicenda con Wanda Nara che va avanti da anni, ha provato a deviare, consigliando all'ex amico Icardi di cambiare: "Il calcio è geloso quando un giocatore è troppo esposto mediaticamente. Il pallone ha delle regole - ha dichiarato a Tycsorts -, quando uno sbaglia, paga. Come nella vita". E proprio fuori dal campo il rapporto tra i due è turbolento: "Mi piacerebbe parlare in privato con lui, ma non ne ho mai avuto la possibilità perché hanno messo in mezzo i bambini. Potrei scrivere un libro su quello che è successo, me l'hanno offerto più volte, ma non è il caso".