Amichevoli: l'Inter cala il tris nella prima stagionale

14/07/2018

Spalletti sceglie di mandare in campo dal primo minuto quattro nuovi acquisti: Nainggolan dietro l’unica punta Lautaro Martinez, De Vrij nella coppia difensiva con Ranocchia e Politano sulla corsia esterna. Pronti via e subito gol annullato a D’Ambrosio per fallo in attacco sugli sviluppi di corner. Al 9’, palo di Candreva dopo ottima assistenza di Nainggolan. I nerazzurri sbloccano il match al 16': Nainggolan, molto attivo, serve sullo scatto Lautaro Martinez che conclude a rete trovando la respinta corta del portiere, sulla ribattuta si fionda ancora l’argentino che firma l’1-0. Chance per la doppietta al 33’, ma l’estremo difensore avversario salva in angolo. Nel finale di frazione, scambio tra Nainggolan e Politano, con l’esterno italiano che calcia a lato. Buona prova del belga, cui fa eco la prestazione positiva di Martinez.



In avvio di ripresa, dopo l’ingresso in campo di Asamoah, arriva il raddoppio dell’Inter: Politano serve di testa Karamoh, che brucia in velocità un avversario e deposita in rete (50’). Il numero 7 dell’Inter si ripete al 55’: lancio in profondità di Candreva e Karamoh si invola da solo verso la porta avversaria siglando il tris. Nei minuti restanti di gara, girandola di cambi per Spalletti, che manda in campo tanti giovani, ma il risultato non cambia: l’Inter inizia la stagione con una vittoria.