Amichevoli: l’Inter non si ferma più, 3-1 al Villarreal

6 agosto 2017

LA PARTITA

Altro, convincente successo dell'Inter di Luciano Spalletti, che viaggia spedita verso l'esordio in campionato grazie al 3-1 sul Villarreal. L'avvio, per i nerazzurri, vede protagonista Eder. Il numero 23 sfiora prima il gol al 9' su lancio di Miranda, poi, al 26', raccoglie un cross rasoterra di Candreva e, con una zampata, fa 1-0. Non perfetto nell'intervento Fernandez. Al 40', però, arriva la doccia fredda per l'Inter: Sansone controlla e tira, Handanovic respinge, ma centralmente. Sulla ribattuta arriva Soldado, che fa 1-1.



Nella ripresa, Spalletti lascia negli spogliatoi Candreva e Gagliardini, inserendo Brozovic e Kondogbia. Poco dopo l'ora di gioco, altra girandola di cambi: entrano Murillo, Ansaldi, Vecino (prima partita in nerazzurro per l'uruguaiano) e Jovetic. Proprio il montenegrino, al 67', firma il 2-1 con una straordinaria sforbiciata che finisce all'incrocio dei pali dopo un recupero del centrocampista della Fiorentina, che sfrutta un errore di Barbosa, entrato al posto di Fernandez, pressato da Kondogbia. Il tecnico nerazzurro, al 72', fa entrare Icardi, all'esordio stagionale. E il capitano si mette subito in mostra, servendo a Marcelo Brozovic, con un gran filtrante, il pallone del 3-1 al 90'. Nel finale, ci prova anche il Villarreal con Leo Suarez, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. L'Inter trova così un'altra vittoria in amichevole, esprimendo anche un buon gioco e ritrovando il suo capitano e abbracciando Vecino, in attesa di Dalbert ed Emre Mor.