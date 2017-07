Amichevole a Singapore, Bayern Monaco-Inter 0-2: Eder trascina i nerazzurri

27 luglio 2017

Può dirsi soddisfatto per quanto visto Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, al termine della gara di International Champions Cup andata in scena a Singapore contro il Bayern Monaco. I nerazzurri si sono imposti con un solido 2-0, targato Eder, frutto del gioco e del nuovo modulo imposto dal tecnico. Le due reti, siglate entrambe di testa, rappresentano l'idea di come dovrebbe diventare l'Inter del nuovo tecnico toscano. Nascono infatti entrambi dal lavoro svolto dalle ali, con il primo che porta la firma del solito cross tagliato di Candreva e il secondo che arriva da un Perisic che sembra già essersi adattato a giocare più basso. Si avverte ancora qualche sbavatura a livello difensivo, nonostante il Bayern Monaco non sia mai veramente pericoloso, ma con una convincente coppia Miranda-Skriniar: lo slovacco è solido in marcatura mentre il brasiliano è bravo nel trovare i tempi per staccarsi dalla linea. Insomma, un 2-0 che convince i tifosi nerazzurri riguardo il lavoro che la squadra sta svolgendo in terra cinese, nonostante resti evidente la distanza tra questa vittoria e la stessa del 2010, quando a segnare una doppietta fu Diego Milito e in ballo non c'era la Champions dell'estate, ma quella vera.