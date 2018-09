INTER, VRSALJKO NON DESTA PREOCCUPAZIONE

13/09/2018

Buone nuove per l’Inter sul fronte Vrsaljko. Il terzino, che è uscito anzitempo nella gara tra Spagna e Croazia per un problema al ginocchio, non desta grande preoccupazione e ha già cominciato a correre alla Pinetina. Vedremo se Spalletti deciderà di rischiarlo per la gara di San Siro di sabato con il Parma.