INTER, THOHIR: "NON CEDO LE MIE QUOTE, SONO IL PRESIDENTE"

07/09/2018

Erick Thohir ha smentito le voci che lo vedrebbero prossimo a vendere le sue quote all'Inter pari al 30%: "Noi, come uomini d’affari, vogliamo sempre arrivare al momento giusto e andare via al momento giusto - le sue parole a Idn TImes -. Quando sarà il momento, allora andrò via ma per il momento non ci sono le condizioni. Ricordatevi sempre che sono ancora il presidente dell’Inter, anche se solo azionista di minoranza”.