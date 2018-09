INTER, SPALLETTI RECUPERA MIRANDA

27/09/2018

L’Inter prepara la sfida di sabato contro il Cagliari per continuare la striscia di vittorie dopo i successi con Samp e Fiorentina. Per la sfida contro la squadra di Rolando Maran, Luciano Spalletti recupera Miranda che oggi si è allenato regolarmente. Possibile rotazione in difesa dove uno tra Skriniar e De Vrij potrebbe riposare. A centrocampo potrebbe rientrare Gagliardini in mezzo con Brozovic. Icardi dovrebbe guidare l’attacco nerazzurro, alle sue spalle c’è qualche dubbio con Politano che si gioca il posto con Candreva a destra.