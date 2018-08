INTER, SPALLETTI: "NAINGGOLAN IMPORTANTE MA PRIMA C'E' LA SQUADRA"

31/08/2018

Nell’importantissima trasferta di Bologna nella quale l’Inter avrà l’obbligo di vincere, i nerazzurri ritrovano Nainggolan. Spalletti commenta così il rientro del belga dall’infortunio in conferenza stampa: "Quando si è una squadra forte, non si dipende da un calciatore. E io voglio far girare i miei calciatori, per avere sempre forze fresche in campo, anche se lui ha delle qualità che non si riscontrano in tanti calciatori. Ha forza d'urto, vampate di aggressività e velocità di idee. Ma la nostra squadra deve essere forte, anche quando manca un calciatore importante".