INTER, SPALLETTI: "NAINGGOLAN DÀ VAMPATE DI FEROCIA"

20/09/2018

Luciano Spalletti ha parlato al magazine Champions League della Uefa prima del match contro il Tottenham, dichiarazioni uscite oggi: "Ho grandi ricordi di ogni esperienza, però non nascondo che essere riuscito a riportare questo grandissimo club dove merita, dopo tantissimi anni, è qualcosa di cui vado particolarmente fiero e orgoglioso. L'obiettivo è semplice, vogliamo passare il turno. La bellezza degli addobbi della Champions rende questo torneo la Disneyland del calcio, dove per ognuno di noi i sogni diventano realta'". Su Nainggolan: "Questo modo di giocare che ha, da assaltatore, dà vita a queste vampate di ferocia che durante una partita possono darci qualcosa di diverso, qualcosa che non avevamo in questa squadra".