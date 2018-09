INTER, SENTI LAUTARO MARTINEZ: "CONQUISTERO' L'ARGENTINA CON I NERAZZURRI"

07/09/2018

Lautaro Martinez vuole conquistarsi l’Inter a suon di gol. L’argentino è molto carico ma un infortunio lo sta fermando in questo inizio di stagione come ha spiegato dal ritiro dell’Albiceleste: “Da diverse settimane avevo un dolore, un sovraccarico. Ma non ho fatto neanche gli esami, ho semplicemente trattato il problema. Ho sentito un po’ di dolore il giorno di Bologna-Inter, per quello non ho giocato. Sono venuto qui, ho fatto gli esami e questa è stata la decisione. Avevo dolore al polpaccio da qualche settimana e così devo saltare queste partite. Abbiamo deciso di non rischiare per non aggravere la situazione, ci sono partite importanti davanti. Cercherò di fare il meglio con l’Inter per poter essere convocato nelle prossime partite”.