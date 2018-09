INTER, JOAO MARIO: "VOGLIO RICONQUISTARE LA FIDUCIA DEI TIFOSI"

20/09/2018

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Joao Mario ha parlato del suo rapporto con il popolo interista e della sua volontà di riconquistarne la fiducia: "Il mio pensiero adesso è cambiare i fischi in applausi, è sempre difficile quando i tuoi tifosi ti fischiano ma riesco a capire anche il perché. Credo che ci sia un problema di linguaggio del corpo, ogni tanto sembra che non ci sono: è una cosa che devo migliorare perché ho la volontà di fare bene. Devo dare il massimo perché non ci sono scuse per gli atteggiamenti: sono quelli che devono cambiare. In quale ruolo mi vedo meglio? Nell'attuale sistema di gioco come secondo mediano".