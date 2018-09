INTER, HANDANOVIC: "GOL DEL PARMA DA ANNULLARE"

15/09/2018

Samir Handanovic dopo la sconfitta con il Parma: "Non ho visto partire il tiro di Dimarco, un giocatore avversario ostruiva la visuale per cui il gol non è regolare. Non ho altro da aggiungere, non cerchiamo alibi, ma quelli che stanno lassù devono vedere. E c'è anche un rigore clamoroso per noi sul quale si è fatto finta di niente" le parole a Inter Tv.