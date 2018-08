INTER, DALBERT SCALDA I MOTORI

30/08/2018

L’Inter dovrà fare probabilmente a meno di Kwadwo Asamoah nella sfida di sabato contro il Bologna. Il ghanese, uscito contro il Torino per una botta alla caviglia destra, continua a svolgere lavoro personalizzati e ieri ha solamente corso. Dovrebbe comunque essere convocato per il match di sabato, ma ancora non è certo un suo utilizzo. Si scalda dunque Dalbert, che potrebbe prendere il posto dell’ex Juve sulla sinistra.