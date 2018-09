INGHILTERRA, SHAW HA LASCIATO L'OSPEDALE

10/09/2018

Luke Shaw ha lasciato l’ospedale St George's Park in cui era ricoverato dalla serata di sabato dopo il duro scontro di gioco con Carvajal durante Inghilterra-Spagna. Il terzino, che ha accusato una commozione celebrale, ha fatto ritorno a Manchester per sottoporsi alle visite dello staff medico dello United. Se tutto sarà nella norma Mourinho potrà anche convocarlo per la gara di Premier del prossimo weekend contro il Watford.