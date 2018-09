Il Vicenza lancia le Ball Girls, ma è subito polemica

19/09/2018

La prima partita in Serie C del Vicenza di Renzo Rosso non sarà ricordata per il pari con la Giana Erminio, ma per la polemica sulle Ball Girls. Il fondatore della Diesel e nuovo patron dei biancorossi, infatti, ha lanciato in campo le ragazze minorenni dell'Athena Volley Vicenza come raccattapalle. Shorts neri e body verde fluo, tutto marchiato Diesel, che però ha creato scalpore. A molti è sembrata una strumentalizzazione della donna, ma la società ha voluto precisare: "Abbigliamento indossato dalle ragazze abitualmente utilizzato nella vita quotidiana delle teenager".



Pare essere già finita l'avventura delle ragazze a bordo campo come non ci sono più le ombrelline in Formula 1.