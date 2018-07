Il futuro di Neymar è incerto: "Potrebbe lasciare il Psg". Il Real lavora sotto traccia per il brasiliano

19/07/2018

Dubbi sul futuro di Neymar. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Psg non considera più il brasiliano incedibile. Si riaprono così le speranze del Real Madrid e del presidente Florentino Perez, che non ha mai nascosto la volontà di portare il numero 10 della Seleçao nella capitale spagnola. L'ultima parola, però, spetterà al nuovo tecnico parigino Thomas Tuchel, che chiede una giusta alternativa, mettendo gli occhi su Dybala.

La società del presidente Nasser Al-Khelaifi bloccherà l'uscita di Mbappé, gioiello sempre più prezioso dopo l'avventura mondiale in Russia. Proprio l'ascesa del giovanissimo talento francese potrebbe essere uno dei motivi che spingerebbero Neymar a guardare altrove per non ripetere l'esperienza già vissuta al Barcellona quando il gioco di Messi lo metteva in ombra. I Blancos, da sempre interessati, potrebbero mettere sul piatto una buona cifra anche perché la presenza del brasiliano potrebbe aiutare a colmare la lacuna creata dal trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve.