ICARDI: "IO E LAUTARO MARTINEZ POSSIAMO GIOCARE INSIEME"

07/09/2018

Icardi-Lautaro Martinez: una coppia d’attacco che può far sognare l’Inter ed anche i tifosi dell’Argentina. Lo assicura l’ex attaccante della Samp dal ritiro dell’Argentina: “Ci troviamo benissimo in campo, sicuramente le prossime partite le giocheremo insieme. Lui gioca punta come me ma gioca in maniera diversa, gli piace uscire dall’area, toccare molti palloni. Già nell’Inter ci completiamo molto bene, proprio per questo. Io cerco più il gol, lui cerca più l’assist e fare la giocata”.