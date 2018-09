IBRA CELEBRA LA SUA 500ESIMA RETE: "SONO IL DIO DEL GOL"

16/09/2018

Una spettacolare acrobazia per il gol numero 500 in carriera. Zlatan Ibrahimovic, che la scorsa notte ha regalato al pubblico di Toronto il privilegio di assistere a un nuovo capitolo della propria saga di bomber, ha celebrato la sua prodezza nel modo a lui più congeniale autodefinendosi "Il dio del gol" con un post su twitter. Appena sotto l'attaccante dei LA Galaxy ha voluto mettere una sua immagine che lo ritrae come Thor, mentre poco più tardi ha pubblicato un video con figurine animate con una carrellata dei più bei gol segnati in tutte le squadre nelle quali ha giocato: Malmoe, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Paris SG, Manchester United, LA Galaxy e Svezia.