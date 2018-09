Gli Europei 2024 si giocheranno in Germania

27/09/2018

Gli Europei 2024 si disputeranno in Germania. Lo ha annunciato l'Uefa. Battuta la candidatura della Turchia. Sarà la seconda volta che la massima competizione continentale si giocherà in terra tedesca, dopo l'edizione del 1988 nella quale trionfò l'Olanda. L'edizione 2024 tornerà ad essere fissa in una nazione, mentre nel 2020 sarà itinerante (anche in Italia, con finale a Wembley).