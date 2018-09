Giudice sportivo, Spalletti squalificato un turno Il tecnico dell'Inter è stato punito per l'espulsione rimediata contro la Samp dopo il gol di Brozovic Facebook

24/09/2018

Costa cara a Spalletti l'esultanza dopo il gol-partita di Brozovic nel finale della gara contro la Samp. Il tecnico dell'Inter, allontanato dal campo dall'arbitro Guida, è stato infatti squalificato per un turno dal Giudice sportivo. "Già diffidato, Spalletti ha assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall'area tecnica", si legge nel comunicato. L'allenatore dunque non sarà in panchina contro la Fiorentina.

Già multato di 10mila euro e diffidato dopo il match con il Sassuolo per "espressioni gravemente offensive nei confronti dell'arbitro", Spalletti è stato appiedato per una giornata in seguito a quanto accaduto negli ultimi istanti del match contro la Samp. Una squalifica che farà molto discutere, soprattutto perché il tecnico dopo la partita aveva professato la sua innocenza sostenendo di aver soltanto esultato guardando la telecamera.

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO a) SOCIETA' Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Frosinone, Milan, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. ****************** Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti. Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo ed al 43° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante la gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA). 50/150

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 ZAJC Miha (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE FAZIO Federico Julian (Roma) PRIMA SANZIONE VALERO IGLESIAS Borja (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE TERZA SANZIONE BESSA Daniel (Genoa) DE ROSSI Daniele (Roma) PERICA Stipe (Frosinone) SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013) SECONDA SANZIONE BARILLA' Antonino (Parma) BIRAGHI Cristiano (Fiorentina) CAPEZZI Leonardo (Empoli) CRISTANTE Bryan (Roma) KOULIBALY Kalidou (Napoli) KRUNIC Rade (Empoli) KURTIC Jasmin (Spal 2013) LINETTY Karol (Sampdoria) MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale) ROG Marko (Napoli) 50/151 SPOLLI Nicolas (Genoa) TONELLI Lorenzo (Sampdoria) PRIMA SANZIONE ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli) BADELJ Milan (Lazio) BEHRAMI Valon (Udinese) BENTACUR COLMAN Rodrigo (Juventus) CALABRIA Davide (Milan) DE MAIO Sebastien (Bologna) DI FRANCESCO Federico (Sassuolo) GIACCHERINI Emanuele (Chievo Verona) GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta) HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Milan) IZZO Armando (Torino) MOLINARO Cristian (Frosinone) PELLEGRINI Lorenzo (Roma) RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino) SAU Marco (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE DEFREL Gregoire (Sampdoria) PRIMA SANZIONE GAGLIOLO Riccardo (Parma) MBAYE Ibrahima (Bologna) SPORTIELLO Marco (Frosinone)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

REGNO Carlo (Genoa): per avere, al 24° del secondo tempo, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti di un collaboratore della Procura federale.

SCARPI Alessio (Genoa): per avere, al 23° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisone del Direttore di gara e rivolto al medesimo espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. 50/152

SPALLETTI Luciano (Internazionale): per avere, al 49° del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall’area tecnica; già diffidato. Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

