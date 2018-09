GERMANIA, CASO SANÉ

08/09/2018

Leroy Sané fa discutere in Inghilterra come in Germania. Secondo l'edizione 'Fussball' della Bild, l'allontanamento del talentuoso attaccante dal ritiro della Nazionale è divenuto un caso, sebbene da ambienti federali siano arrivate spiegazioni legate al fatto che il giocatore sta diventando padre ed è dunque tornato in Inghilterra per rimanere vicino alla moglie Candice. Nei giorni scorsi, Sané, già escluso dalla lista dei 23 che il ct Joachim Loew ha portato al Mondiale in Russia, era stato estromesso da Pep Guardiola per la sfida di Premier contro il Newcastle. Qualche giorno fa Toni Kroos lo aveva bacchettato per certi suoi atteggiamenti e per un "linguaggio del corpo sbagliato", che "fa male all'ambiente". Fino al titolo odierno della Bild, dopo la notizia che il giocatore ha lasciato il ritiro della 'Mannschaft' per "motivi personali". Il giornale titola: "Brandt gioca! Sané parte!".