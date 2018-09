Serie A, Sassuolo-Genoa 5-3: neroverdi al secondo posto

02/09/2018

LE STATISTICHE

• Sassuolo-Genoa è il match che ha fatto registrare più gol in questo campionato (otto).



• Nessun giocatore ha segnato più gol di Krzysztof Piatek (sette), considerando tutte le competizioni nei cinque maggiori campionati europei 2018-19.



• Il Sassuolo ha raccolto sette punti in questo campionato, in precedenza solo nel 2015/16 era rimasto imbattuto in tutte le prime tre partite stagionali di Serie A.



• Solo in un'altra occasione il Sassuolo aveva segnato almeno 5 gol nel corso dello stesso match in Serie A (vs Cagliari nel maggio 2017 - sei in quel caso).



• Era da dicembre del 2011 che il Genoa non subiva quattro gol nel corso del primo tempo di un match in Serie A.



• Più in generale, il Genoa non subiva cinque reti in una partita di Serie A da aprile 2017 (vs Atalanta).



• Solo in altre due occasioni Khouma Babacar aveva sia segnato che fornito un assist nel corso dello stesso match di Serie A (febbraio 2015 e ottobre 2014).



• Solo una volta in precedenza in Serie A, Kevin-Prince Boateng aveva segnato in due match di fila (con il Milan nel dicembre 2010).



• Primo gol in Serie A per Pol Lirola alla presenza numero 49.



• Presenza numero 50 in Serie A per Manuel Locatelli.