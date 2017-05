Serie A: Palermo-Genoa 1-0, Rispoli stende il Grifone

14 maggio 2017

Pesante sconfitta per il Genoa, che nella 36.ma giornata di campionato perde a Palermo e resta fermo a 33 punti. Ora sono solamente due le lunghezze di vantaggio sul Crotone, terz'ultimo in classifica. Al Barbera finisce 1-0 per i rosanero, che passano al 13' grazie a un colpo di testa di Rispoli: nell'occasione è decisivo l'errore di Lamanna, che trascina la palla oltre la linea della propria porta.