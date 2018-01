Serie A, l'Udinese ringrazia Behrami: Genoa ko

28 gennaio 2018

L'Udinese conquista una vittoria che mancava da tre partite, battendo in trasferta il Genoa 1-0 nella nella 22esima giornata di Serie A. Decisivo un sinistro da fuori area di Behrami nella ripresa (62'). I friulani restano in dieci per l'espulsione di Samir (65'), poi i padroni di casa centrano una traversa con Galabinov (83'). L'Udinese resiste all'assalto finale dei rossoblù e si avvicina di nuovo alla zona Europa League.