Serie A: l'Udinese cala il tris, Genoa in crisi nera

9 aprile 2017

Alla Dacia Arena l'Udinese travolge 3-0 un Genoa sempre più in crisi nella 31esima giornata di Serie A. I friulani chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di De Paul e Zapata e calano il tris nella ripresa con una goffa autorete del portiere ligure Rubinho . Con questo successo gli uomini di Delneri salgono a 40 punti in classifica mentre i rossoblù, contestati dai tifosi, restano a quota 29 e la panchina di Mandorlini è a rischio.

LA PARTITA

Nell'Udinese Delneri recupera Thereau che viene inserito dal primo minuto nel tridente con Zapata e De Paul. Il Genoa risponde con Simeone unica punta e la coppia Morosini-Ntcham alle sue spalle. I rossoblù si rendono pericolosi al 7' con un tentativo di Laxalt che termina di poco a lato. Thereau prova ad impensierire Rubinho, preferito ancora una volta a Lamanna, ma il portiere genoano para in due tempi. Al 20' l'Udinese passa in vantaggio con uno splendido destro di De Paul che si insacca sul secondo palo. Il raddoppio dei friulani arriva al 31' e porta la firma di Duvan Zapata che supera Karnezis col sinistro dopo una mischia in area.



A inizio ripresa Rubinho mette dentro nella sua porta in maniera goffa il corner battuto da De Paul: è 3-0 per l'Udinese. Il Genoa prova a reagire con Palladino che sfiora l'eurogol con l'esterno ma la palla sfila a lato. I tifosi rossoblù abbandonano per protesta lo spicchio a loro riservato nella Dacia Arena lasciando solo uno striscione polemico. Matura così la quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Mandorlini, sempre più a rischio esonero. L'Udinese scavalca invece il Chievo in classifica portandosi in 11esima posizione a 40 punti.