Serie A: il Napoli attende il Genoa, vietato pensare al Real

10 febbraio 2017

"Se non si parla di Napoli-Genoa mi alzo e vado via. Dobbiamo estraniarci da tutto e preparare questa partita". E' lo stesso tecnico Maurizio Sarri, intervenuto ieri in conferenza stampa, a chiedere ai suoi e all'intero ambiente la massima concentrazione in vista della gara con i rossoblù. Il 7-1 al Dall'Ara col Bologna ha ridato fiducia al gruppo dopo il pareggio (1-1) casalingo col Palermo dal sapore amarissimo. E per non ripetere la prestazione con i rosanero, il Napoli vuole imporre fin da subito il proprio gioco ma deve fare attenzione ad un Genoa in crisi e a caccia di punti preziosi. I rossoblù di Juric non vincono in campionato dal 15 dicembre (1-0 in casa con la Fiorentina) mentre lontano da Marassi l'ultimo successo risale addirittura al 2 ottobre a Bologna. La classifica è decisamente negativa con il quintultimo posto a quota 25, 11 punti in più sulla zona retrocessione. Al San Paolo il Genoa non si impone dal lontano 2009 con uno 0-1 firmato Jankovic. Nei successivi 15 scontri diretti sono solo 2 le affermazioni del Grifone (entrambe a Marassi) contro le 9 del Napoli con quattro pareggi.



I riflettori saranno puntati tutti su Leonardo Pavoletti che si gioca una maglia da titolare con Giaccherini per sostituire lo squalificato Callejon. L'attaccante livornese, grande ex dell'incontro, ha siglato 23 gol in 44 partite con la maglia del Genoa. Ritorna al San Paolo anche Arkadiusz Milik, già presente in panchina al Dall'Ara dopo il lungo infortunio per la rottura del legamento crociato anteriore.