Serie A: Genoa-Juventus 2-4, tripletta di Dybala

26 agosto 2017

Nell'anticipo della 2.a giornata, la Juve vince in rimonta contro il Genoa e si conferma in testa al campionato a punteggio pieno. A Marassi finisce 4-2 per i bianconeri, che dopo 7' sono sotto 2-0 (autogol di Pjanic e rigore di Galabinov assegnato con il Var) ma poi pareggiano prima del riposo: Dybala accorcia al 14' e poi segna il 2-2 su rigore (assegnato con il Var) al 49'. Nella ripresa rete di Cuadrado (62') e tris di Dybala al 92'.