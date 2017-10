Serie A: Antenucci regala alla Spal il successo sul Genoa

29 ottobre 2017

LA PARTITA

Semplici mantiene i reparti corti e ingabbia a centrocampo il Genoa, che deve affidarsi alle fasce nel primo tempo. Così, dopo la prima occasione del match creata da Antenucci che dopo 50" spaventa Perin con un sinistro da 30 metri, i rossoblù rispondono con Laxalt che va via sulla sinistra e crossa per Lapadula. Gomis si supera sul colpo di testa dell'ex milanista e poi respinge anche il tap-in di Rigoni.



Partita equilibrata con la Spal che ribatte colpo su colpo, soprattutto con Schiattarella e Antenucci che tiene palla e fa da sponda per i compagni. Il centrocampista sfrutta proprio un lancio dell'attaccante, controlla al limite destro dell'area di rigore, rientra su Bertolacci e calcia col sinistro verso Perin, ma Izzo sventa il pericolo in scivolata. Dubbi e polemiche al 17' quando Paloschi devia verso la porta un tiro poco convinto di Schiattarella: Perin respinge corto sul 43 biancoazzurro che lo salta e trova il contatto. Sarebbe rigore, ma viene segnalato il fuorigioco: a vedere il replay, la decisione di Orsato e del var Mariani lascia ancora dubbi.



Il pallino del gioco passa in mano ai padroni di casa per una decina di minuti e il Genoa prova a colpire in contropiede, ma Lazzari riesce a sventare il pericolo al 30', deviando un filtrante dell'attivissimo Taarabt diretto a Rosi, che termina in calcio d'angolo.

Poi Zukanovic ci prova su punizione al 33', ma la deviazione in barriera aiuta Gomis e il pallone finisce in angolo. Dal corner gli ospiti hanno un'altra occasione, ma Laxalt spreca un buon pallone di Taarabt, calciando malamente col sinistro.

Insiste il Genoa, stavolta sulla fascia destra con Rosi che pesca Bertolacci: tiro al volo deviato ancora in corner al 36'.

Schiattarella è il più attivo dei suoi e prova a suonare la carica subito dopo con un tiro dalla distanza che termina alto, ma il Genoa ribatte colpo su colpo. Poco prima del recupero Taarabt si mette in proprio e tenta la conclusione in diagonale sull'ottimo filtrante di Lapadula, poco incisivo in area di rigore.



A inizio ripresa, ancora protagonisti Taarabt e Lapadula. Stavolta i due si scambiano i ruoli ed è il marocchino a servire l'italiano dopo una volata al limite dell'area: palla a rimorchio e destro contrato del 10 rossoblù, che da buona posizione poteva sicuramente fare meglio.

Ma alla prima azione degna di nota della Spal nel secondo tempo, arriva il gol del vantaggio. Lancio lungo verso Paloschi che non riesce a controllare, ma favorisce Antenucci che si avventa sul pallone: tiro immediato rasoterra dal limite dell'area dell'ex Torino che gela Perin alla sua destra.



Poco dopo arriverebbe il pareggio del Grifone, ancora sull'asse Lapadula-Taarabt, ma il centravanti era in fuorigioco al momento del lancio di Bertolacci, prima di servire a rimorchio il fantasista per il facile tap-in. Entra Pandev al posto di un deludente Rigoni e il Genoa si lancia in avanti alla ricerca del pareggio: ci prova Omeonga da fuori al 65', ma non trova la porta. Ma l'occasione più ghiotta per il gol ce l'ha la Spal: punizione di Viviani dai 25 metri che supera la barriera, ma Perin si distende alla sua sinistra e tiene in partita i suoi.



Allora Juric gioca il tutto per tutto: mette dentro Galabinov per Rosi e trasforma il modulo del Genoa in 4-2-4 troppo offensivo e sceglie di esporsi al contropiede dei ferraresi, ma Semplici si copre inserendo Costa al posto di un grintoso Paloschi. Poi esce anche Antenucci al 79' salutato dalla standing ovation del Mazza e lascia il posto a Borriello. La partita si incattivisce e la Spal usa anche gli interventi duri per fermare le avanzate genoane che prova a sfruttare le fasce, ma non riesce comunque a sfondare.

I padroni di casa rischiano poco anche durante i 4' di recupero e portano a casa la vittoria che mancava da nove giornate. Boccata d'ossigeno per Semplici, mentre a Juric resta il derby di sabato prossimo contro la Sampdoria come ultima spiaggia per evitare l'esonero.