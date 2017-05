Roma-Genoa: è di Pellegri il primo gol di un 2001 in Serie A

28 maggio 2017

Il record di Kean non è durato nemmeno 24 ore: il 17enne juventino era diventato il primo 2000 a segnare in Serie A (e in tutti e 5 i maggiori tornei europei) siglando al 94' la rete che ha permesso alla Juve di battere il Bologna. Ma al 3' minuto di Roma-Genoa , Pietro Pellegri ha saputo fare meglio, diventando, a 16 anni, due mesi e un giorni, il primo 2001 a esultare in A diventando anche, dopo Amadei e Rivera, il 3° più giovane marcatore del nostro campionato.

Pietro Pellegri è nato il 17 marzo 2001 e all'Olimpico, nel giorno dell'addio del 41enne Francesco Totti, è sceso in campo per la sua prima da titolare in A. E dopo tre minuti, sfuggendo a Manolas, ha realizzato un gol da record. Più precoci di lui lo sono stati solo in due: Amedeo Amadei, in gol nel 1937 quando ancora doveva compiere 16 anni, e Gianni Rivera. Una curiosità: il giorno in cui Pellegri è venuto alla luce, Francesco Totti, che oggi dice addio a Roma e alla Roma, aveva già giocato 192 partite segnando 53 gol in A. Roba da predestinati, qualcosa di molto simile a un passaggio di consegne.