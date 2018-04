Roma, De Rossi: "Brutte immagini, chiedo scusa"

26 novembre 2017

LAPADULA: "L'ADRENALINA FA BRUTTI SCHERZI"

De Rossi si scusa per la manata a Lapadula costata l'espulsione. Il giocatore del Genoa non porta rancore: “Sono contentissimo per il punto e per la squadra, diamo continuItà ai risultati. Gesto di De Rossi? Nessun rancore, a volte l'adrenalina fa brutti scherzi, nessun problema con lui. Per quanto riguarda Ballardini, il mister è entrato molto bene ma tengo a dedicare il gol a Juric e tutti il suo staff. Continuiamo con questo atteggiamento”.