Perin, la solidarietà della Serie A: "Ti sei rialzato una volta, lo farai ancora"

9 gennaio 2017

Molto sentito anche il messaggio di Alessandro Florenzi, ai box dalla fine di ottobre per lo stesso problema: "Guarda sempre avanti,ti sembrerà lunga, basterá non voltarsi mai! Ti voglio bene Amico Mio". Un messaggio corredato dalla foto dei due, abbracciati, con la maglia d'allenamento della nazionale.



Il Genoa ora si trova con Lamanna in porta, che già nella passata stagione aveva sostituito Perin per molti mesi dopo l'altro infortunio, al ginocchio destro. La società ha tanta fiducia nel portiere classe 1989, che ha già collezionato 24 presenze in A. Ma sul mercato potrebbe presentarsi l'occasione giusta per dare a Juric anche un altro estremo difensore. Il mercato è aperto e la prima opzione che sembra essere percorribile è quella di chiedere all'Atalanta Sportiello. Gasperini ha scelto da mesi Berisha come titolare e la panchina sta stretta al giovane portiere bergamasco, tornato in panchina in questo 2017 dopo che nel finale del 2016 aveva sostituito l'albanese infortunato. Per ora non c'è alcuna trattativa: sarà Juric a stabilire se sarà il caso di chiedere alla dirigenza un rinforzo tra i pali.