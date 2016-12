Pellegri come Amadei: il più giovane di sempre in Serie A

Ci eravamo esaltati quando qualche settimana fa Allegri aveva lanciato Kean, il primo 2000 a debuttare nei massimi campionati europei. Juric ha fatto di più. Era appena scoccato l'87' di Torino-Genoa quando ha tolto Rincon e ha inserito l'attaccante... della Primavera. Ma in realtà Pellegri potrebbe tranquillamente giocare con gli Allievi. E invece no: Serie A, ad eguagliare un primato che durava da 79 anni.



La maglia è la numero 64, l'anno di nascita del papà, dirigente accompagnatore della Primavera del Genoa. Pellegri è alto 188 cm ed è il centravanti titolare non solo della squadra giovanile rossoblù (con la quale ha segnato quattro gol nell'ultimo mese) ma ha già debuttato nell'Italia Under 17 nelle qualificazioni agli Europei.



A frenare gli entusiasmi è arrivato subito Juric, che però non ha resistito alla tentazione di mandare in campo il ragazzo: "Ha grandissimi margini di miglioramento: se mantiene questi standard di crescita, tra pochi anni potremmo avere un giocatore importante. Ovviamente ora non è pronto, ha bisogno di due anni per diventare un giocatore completo". Lanciarlo in A un premio per tutto il mondo Genoa: "È stata un po' una mossa della disperazione e un po' un riconoscimento per tutto il nostro settore giovanile".



Era il marzo 2015 quando Pellegri finì su tutti i giornali. Per meriti indiretti, perché fu il presidente Preziosi a metterlo sulla bocca di tutti, con una dichiarazione importante: "Abbiamo in casa il nuovo Messi. Si chiama Pellegri e gioca nei Giovanissimi. È un ragazzo straordinario, ma spero che non mi senta sennò si monta la testa". Evidentemente il ragazzo ha tenuto la testa sulle spalle.